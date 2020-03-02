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Şamiloğlu’ndan son Türkiye şampiyonluğu!

Mersin’in ev sahipliği yaptığı Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda bugün artistik branşında aletlerde kürsüye çıkanlar belli oldu.

02 Mart 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Şamiloğlu’ndan son Türkiye şampiyonluğu!

Türk cimnastiğine önemli başarılar yaşatmış ve herkese örnek bir sporculuk kariyerine sahip Ümit Şamiloğlu, son kez yarıştığı şampiyonada, başarılı olduğu barfiks aletinde altın madalyayı boynuna taktı. Erkekler paralel ve kulplu beygirde; Ferhat Arıcan, atlama masası ve yer aletinde; Mustafa Arca, halkada Yunus Emre Gündoğdu altın madalya kazandı. Kadınlarda yer aleti ve asimetrik paralelde; Dilara Yurtdaş, denge ve atlama masası; Cemre Kendirci şampiyon oldu.

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