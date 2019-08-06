Juventus'tan ayrılmak isteyen ancak 2021 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi olduğu için Torino ekibiyle bir türlü anlaşamayan Sami Khedira kendisini isteyen iki Türk kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 'Hayır' dedi.

Perşembeye kadar...

İtalyan basınındaki haberlere göre; Alman orta saha istediği ücreti ödemeye en yakın kulüp olan Arsenal'den haber bekliyor. Premier Lig'de transfer perşembe günü sona eriyor. Arsenal de o güne kadar Khedira konusundaki kararını vermek zorunda. Dolayısıyla 32 yaşındaki yıldız oyuncu Arsenal transferi gerçekleşmezse dümeni yine Türkiye'ye kırabilir.

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