Sami Khedira transferinde sıcak gelişme!

Teknik direktör Maurizio Sarri'nin planlarında yer almayan ve bu yaz Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. 32 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun transferiyle ilgili olarak İtalyan basınından flaş bir iddia daha geldi.

Sky Sport İtalya televizyonu, yıldız ismi isteyen kulüpler arasına Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın da katıldığını öne sürdü. Haberde Juve'nin sportif direktörü Fabio Paratici'nin İngiltere'ye giderek Wolverhampton yetkilileriyle görüşeceği ifade edildi. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Khedira'nın Bundesliga'ya dönmek istediği konuşuluyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler