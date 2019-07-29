Sami Khedira transferinde peş peşe iki sıcak gelişme!

Bu yaz Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'yla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia ediliyordu. Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu olan 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili son derece sıcak saatler yaşanıyor.

İtalya'da yayım yapan Corriere di Torino gazetesi, kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Khedira'nın Wolverhampton ve Fiorentina'nın da kendisiyle ilgilenmesinden ötürü Fenerbahçe'den gelen teklifi beklemeye aldığını yazdı. Gazetenin bu haberinden sonra ise gündeme bomba gibi düşen bir gelişme daha yaşandı.

Yıldız ismin dün akşam Olimpik Lyon'un Arsenal'ı 2-1 mağlup ettiği Emirates Kupası finalini milli takımdan arkadaşı Mesut Özil'in davetlisi olarak tribünden seyretmesi Arsenal'a transfer olacağına yönelik dedikodulara sebebiyet verdi.

Topçular'ın menajeri Unai Emery ise maçtan sonra Alman futbolcuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara "Khedira, çok iyi bir futbolcu. Ancak kendisinin isminin zikredildiğini ilk kez duyuyorum." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler