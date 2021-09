Samet Polat, TMTF başkan adaylığını açıkladı

Samet Polat, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara şubesinde düzenlediği toplantı ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Başkan adayı Polat, "Bugüne kadar sporcu, antrenör, Hakem, Milli Takım Antrenörü, Teknik Kurul Başkanı, Dış İlişkiler Başkanı olarak Türkiye’de masa tenisi sporunun adının geçtiği her ortamda, farklı görevlerde bulundum. Aldığım her görevi layığıyla yerine getirdim ve vizyoner bir bakış açısıyla her daim bütüne değer katmayı başardım. Ülkemizin dışında, Avrupa, Balkan Masa Tenisi camialarında da önemli yönetimsel görevler üstlendim ve şu anda Avrupa Masa Tenisi Federasyonu’nda Gençlik Komitesi Başkanvekili ve Balkan Masa Tenisi Birliği Gelişim Komitesi Başkanı olarak görev yapıyorum. Mevcut durumda, 2 ayrı Uluslararası Masa Tenisi kurumunda görevli tek Türk masa tenisi temsilcisiyim” diye konuştu.

"GÜÇLÜ, ADİL VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM”

Başkan adayı Samet Polat projelerinden bahsederek, "Sporumuz adına, 'Başarı İçin Değişim' sloganımızla, başarı hedefiyle bir değişim hareketi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu değişimi, güvenli ve adil bir spor ortamı oluşturma, güçlü uluslararası ilişkilere sahip bir federasyon olma, profesyonelleşmiş, aktif medya gücüne, dijital altyapısı oturmuş bir yapıya sahip olarak profesyonel kalitede organizasyonlar yapan bir federasyon olma ve olimpiyatta yer alan bir Türk masa tenisi oluşumu hedeflerimizle gerçekleştireceğimize inancımız tamdır. Masa Tenisi sporunun her daim içinde yer alan, aktif ve özverili çalışmalarıyla herkese bir şekilde dokunan, ulaşan ve destek sunan bir başkan adayı olarak, Dünya’daki en dostane ruha sahip sporlardan biri olan 'Masa Tenisi' etrafında bir ve beraber olan, güçlü, adil, şeffaf, başarılı ve vizyoner bir ruhu canlandıracağımıza, içimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Olimpik bir spor olan masa tenisi branşının ülkemizdeki potansiyelini en üst düzeyde kullanacaklarına vurgu yapan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin hak ettiği yere gelmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Liyakat, eğitim ve gelişim, yenilikçilik, adil ve tarafsız yönetim, cinsiyet eşitliği, engelsiz masa tenisi ilkelerimiz doğrultusunda, Avrupa ve dünya sporundaki etkin iletişimimizi kullanarak, önemli iş birliklerine imza atarak ülkemize büyük katkılar sunmayı diliyoruz. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için hazırladığımız projelerimiz 'Güvenli Masa Tenisi Konsepti, Şehitlerimizin Emanetleriyle Masada Buluşuyoruz, Antrenör Eğitim Hareketi, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Kamp & Eğitim Merkezi, Masa Tenisi Tarihle Buluşuyor, 2023 ITTF Kadınlar Dünya Kupası Ev Sahipliği, 2'nci Rakoczi ve Osmanlı İzleri' ile Türk masa tenisinin ivme kazanacağına inanıyoruz."

DHA