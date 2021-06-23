Futbol yalnızca bir spor ya da oyun olmanın ötesinde; kitleleri sonucunda hüzün dahi ortaya çıkarsa birleştiren bir güç. Özelikle günümüzdeki salgın süreci değerlendirildiğinde tekrar görülecektir ki, pek çok etkinliğin ve faaliyetin sekteye uğradığı bu dönemde futbolun etkin bir şekilde yaşaması tüm dünyada arzulandı. O hiç durmadı, daima sergilenmeye devam etti.

Kitabın ortaya çıkışı da tam olarak bu sevginin bir yansıması. Esasında bir Türkçe Öğretmeni olup Kazak Türkçesi ve Edebiyatı üzerinde yüksek lisans yapıyor olsam da yıllarca tasarısını yaptığım bir kitabı üretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Güzel Oyun Futbol; muhtevası değerlendirildiğinde bazı ilkleri kapsıyor:

-Ülkemizde çalışmış teknik adamların görüşlerinin bir arada yer aldığı ilk yazın olması,

-Bu birlikte ilk eser içerisinde yine teknik direktörlerin ağzından oyun yorumlamalarının, sistem analizlerin, dizilişlerden önemli maçlardaki taktiksel detaylara kadar birçok saha içi unsurun direkt birinci ağızdan ifade edildiği ilk eser.

Yalnızca bununla da kalmayarak ayrıca kıymetli futbol anılarının ve bilinmeyen bazı önemli detayların ifade edildiği de bir kaynak oldu.

İçerisinde on bir yabancı olmak üzere tam elli iki futbol insanının oyun görüşleri ve bireysel yorumlamalarını içeren Güzel Oyun Futbol, yine aynı zamanda ismi sonucuyla da anlaşılacağı üzere tüm bu kıymetli futbol insanlarının “Futbol güzel bir oyun mu?” sorusunun yanıtını da arıyor.

Samet Önder kimdir?

Samet Önder, 26 Ocak 1996 tarihinde Denizli'de doğdu. Tüm eğitim hayatını Denizli'de geçirdi. Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2020 yılından bu yana Adalet Bakanlığı bünyesinde memuriyet görevini sürdürmektedir.