Fenerbahçe 'nin 100. yılında göreve başlayan Samet Güzel, Skorer TV'ye konuk oldu. Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Samet Güzel, Alex'in özellikle bu sene Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini ve Arda Güler'le yakından ilgilendiğini belirten dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli ekipten istifası sonrası neler yaptığını anlatan Güzel, "10 sene geçti ayrılalı. 2012 senesinde ayrıldım ben. Fenerbahçe'nin profesyonel olarak hayatımdan çıkması haricinde çok bir şey değişmedi. Çevremdeki insanlar aynıdır. Yaptıklarım aynıdır, yaşadığım çevre aynıdır, yaptığım iş aynı. Fenerbahçe'nin haricinde bir tane de reklam şirketim var benim. Tanıyanlar, benimle çalışanlar bilirler. Onunla devam ediyorum. Çok zaten öyle hareketli bir hayatı tercih eden biri değilim. Gayet mütevazi kendi çevresinde yaşayan biriyim. Hayatımın 10 senesi çok fazla hareketli, çok fazla stresli güzel günlerle kötü günlerle birlikte geçti ama bunlar zaten hayatın içerisinde olması gereken şeyler" dedi.

"ZİCO'NUN YANINDA TERCÜMAN OLARAK BENİ GÖREVLENDİRDİLER"

Zico ve Christoph Daum ile birlikte çalışan Güzel duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim başladığım sene 2005-2006 senesi. Zico'dan 1 sene öncesiydi. Christoph Daum ile birlikte Daum'un o seneki 3 senelik görevindeki son senesiydi maalesef. Çünkü Denizli maçında şampiyonluğu kaybettik. O seneden sonra Daum ayrıldı, Zico geldi ve Zico'nun yanında tercüman olarak beni görevlendirdiler. O zamandan sonra hikaye daha da hızlandı ama Fenerbahçe'ye başlangıcım 2005-2006 sezonunda Christoph Daum ile birlikteydi. Elbette çok stresli. Benim hemen hemen ilk ciddi iş tecrübem diyerek de adlandırabilirim Fenerbahçe'yi. Bir anda göreve başladım. Kameralara çok yabancı biri olmadım ufaklığımdan beri ama beni izleyen milyonların olduğunu bilmek, bu ufak yaşta çok yüksek bir stresti hayatımda, fakat dedim ya insanoğlu her şeye alışıyor buna da zamanla alışmaya başlıyorsunuz. Yanındaki insanların öneminin büyüklüğü artı bir sorumluluk yüklüyordu üzerime ama sonuç olarak hep bunların üstesinden gelebilmeyi başardım. Sonuç olarak hep hatalarımdan ders alarak zorlukların üst üstte gelmesine izin vererek onlardan güçlenerek görevimi yapabildim. Bilmeyen için kolay görevdir, bilen için çok daha kolay olmadığını söyleyebilirim."

"İSMAİL HOCANIN GİTMESİNE GÖNLÜM BİRAZ VURULDU"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrılması hakkında yorumlarda bulunan Samet Güzel şu ifadeleri kullandı:

"İsmail hocanın ilk başta kendisini çok severim buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Beraber mesaimiz oldu Fenerbahçe'de çalıştığım dönem içerisinde. Aykut hoca görevdeyken Aykut hocanın yardımcısıydı İsmail hoca. Özellikle kriz anlarında inisiyatif alabilen her iki tarafı da dinleyebilen ona göre kendi adımlarını atmaya çalışabilen biriydi o zamanlardan tanıdığım kadarıyla daha sonra hocalıkta zaten bu konuda kimseyi yanıltmadığını düşünüyorum İsmail hocanın. Buradan sevgiler olsun kendisine. Göreve gelişi kimseyi şaşırtmadı ne kadar iyi bir Fenerbahçe'li olduğunu biliyoruz. Daha önceki görev aldığı senede bence çok pozitif bir futbol ile tepeye oynarken, maalesef yaşanan talihsizliklerden sonra o sene şampiyonluktan olmuştuk ama bu onu başarısız kılmadı benim gözümde. Geldi yine başarılı oldu bence İsmail hoca ama çok zor bir karar alması gerekiyordu başkanın burada. İsmail hoca ile devam etmek isteyeceğini de düşünüyorum Ali başkanın ama aynı zamanda bir camianın da kendi içerisindeki dinamikleri göze aldığında bir yabancı hoca beklentisi daha fazla ağır bastı. Çünkü İsmail hocanın algısı belki insanların kafasında şöyle oldu, geldi 5-6 ay bizi o karanlıktan çıkardı ve çıkardığı süre boyunca taraftara heyecan verdi, o heyecanla insanlar stada gitti ama çoğu insanın kafasında sanki İsmail hocanın misyonu orda tamamlandı düşüncesi vardı. Dolayısıyla bu camiaya etki etti. Başkanın verdiği karar çok zor bir karardı. Buradan neyden vazgeçeceğinizi bilmek, hangi kararın size doğru sonuçlar getireceğini bilmek açıkçası çok zor. Senelerce futbolun içerisinde bulundum. Bu kararları verebilen kişilerle aynı masada bulundum ama bu bir risk, Ali başkanın aldığı bir risk. Umarım her iki taraf içinde hayırlısı olur. Ben de İsmail hocanın gitmesine gönlüm biraz vuruldu çünkü gerçekten anıları hep güzeldir İsmail hocanın."

"DAHA FARKLI GÖREVLERDE BULUNMAK İSTERİM"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli ekipten herhangi bir teklif gelip gelmediğini açıklayan Güzel, "Hiç gelmedi. Ben görevden ayrıldıktan sonra orda çok değerli insanlar görev yaptılar. Bunun bir sebebi vardı. Ben görevden ayrıldığım zaman tercümanlık mesleğinden aslında mezun olduğumu hem çevreme, herkese söyledim. Dolayısıyla asla mesleği küçümsediğimden dolayı değil ama o kısmından, futbolun o kısmından mezun olduğumu düşünüyorum, dolayısıyla da belki bunu düşündüklerinden dolayı hiçbir şekilde bana böyle teklif ile gelinmedi. Bana illa böyle bir teklifle gelinmesiyle de gerek yok. Çünkü benim evim burası, ben burada doğdum, burada büyüdüm. Herhangi bir şeyde ihtiyaç duyarsa ben zaten 5 dakikada evimden kulübe giderim. O yüzden bu benim açımdan şaşırılacak bir durum olmadı. Çünkü o kısmı kapattık hayatımızdan. İnşallah ileriki dönemde çok daha güzel günlerde, daha farklı görevlerde bulunmak isterim" dedi.

"YAPABİLECEĞİM İŞLER ARASINDA"

Fenerbahçe'de sportif direktör olma iddiası ile ilgili konuşan Güzel, "Benim öyle futbol içerisinde çok büyük ihtiraslarım yok ama futbolun içerisinde hep bulunacağımı hep söyledim. Önümüzde çok seneler var daha. Sportif direktörlük öyle bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Buradan sportif direktör olan insanlara hakaret olmasın bu. Belirli bir eğitimi var, belirli bir tecrübe süresi var. Elbette bunlar merceğimde, yapabileceğim işler arasında ama biraz zamana bırakmak lazım. Çok fazla şunu yapacağım bunu yapacağım dediğiniz zaman insanlar gelip sizden hesap soruyorlar. Olup oldum diyerek ortaya çıkmak bence daha mantıklı diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"BEN ÇOK MUTLU OLDUM JORGE HOCANIN GELMESİNDEN"

Jorge Jesus ve Fenerbahçe'nin ilk 5 haftadaki oyunu ile ilgili yorumlarda bulunan Samet Güzel, "İlk öncelikle Jorge Jesus'u senelerdir bilen, takip eden biriyim. Flamengo'yu Brezilya futbolunu yakından takip ettiğim için dolayısıyla Jorge hocanın da oynattığı futbolu da yakından senelerdir takip edebilme fırsatım oldu. Fenerbahçe'ye gelmesinden de çok büyük mutluluk duydum açıkçası. Çünkü ben de doğduğumdan beri Fenerbahçe'liyim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak takımımın nasıl oynadığı zaman gözüme ve kalbime hitap ettiğini açıkçası biliyorum. Jorge hoca da bu hocalardan bir tanesi gibi geliyor bana. Çoğu kişi tarafından bazı tercihleri tartışılabilir. Oynatmak istediği ofansif tarz, sürekli golü düşünmesi takımın sürekli önde olması, her ne kadar handikapları da olsa bunun bence Fenerbahçe taraftarının takımında görmek isteyeceği tarzda oyun. Günün sonunda yolun sonu şampiyonluk olur olmaz benim için önemli değil ama oynattığı oyun bence Fenerbahçe taraftarına uyduğunu, uyacağını önümüzdeki haftalarda daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum Jorge hocanın gelmesinden" ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL HOCALARIMIZIN BİZİMLE BİRLİKTE OLMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel gibi yeni nesil genç teknik direktörler hakkında konuşan Güzel, "Çok mutluyum. Çünkü futbolda da değişim kaçınılmaz. Yeni hocaların yeni nesil hocaların gelmesi, onların da başarılı, başarısız olup o rotasyonun içine girmesi beni çok mutlu ediyor. Saydığın kişilerin hepsinde Fenerbahçe'de çalışma fırsatı buldum. Bunun mutluluğu ayrı benim için. Onların başarılı olduğunu, olacağını bu yürüdüğü yolu izlemek benim için mutluluk verici. Emre hoca diyecek kelime yok. Başladı, başladığından beri üzerine koya koya devam ediyor. İnşallah muvaffak olur. İnşallah önümüzdeki zamanda da başarılı olduğu günleri izleriz. Hiçbir zaman ufak düşünmez Emre abiyi biliyorum. Hem Emre hoca diyorum hem Emre abi diyorum ama senelerce beraber çalıştığımız için. Umarım kalbindeki yerlerde olur. Volkan Demirel'de öyle, Egemen Korkmaz da öyle. Arkadan gelen yeni yeni hocalar var. Nuri hoca var Antalyaspor'da ben gayet başarılı buluyorum. Kardeşimle birlikte çalıştığı için sürekli kardeşimden dinliyorum Nuri hocayı. Dolayısıyla bu yeni nesil hocalarımızın bizimle birlikte olması beni çok çok mutlu ediyor. Elbette hepsi başarılı olmayacak, aradan elenenler olacak, aşağıdan gelenler olacak, yukarıdan o bizim bildiğimiz jenerasyondan kalanlar olacak. Hep en başarılı olanları ligde kapışırken görürüz. Çok mutluyum onlar için" dedi.

"DAKİKA ALDIĞINDA ALEX'İ BİLGİLENDİRİYORUZ"

Alex De Souza ve Arda Güler arasındaki iletişim hakkında konuşan Samet Güzel şu ifadeleri kullandı:

"Mevki olarak benziyorlar, tarz olarak üç aşağı beş yukarı benzer tarzda. Futbol değiştikçe futbolun içerisindeki oyuncuların oyun karakterleri de değişiyor. Mevki 10 numara diyorsun ama 10 numaranın yaptığı işlerde değişiyor. Dolayısıyla karşılaştırmamak en doğrusu. Alex, Alex olarak güzel. Sergen, Sergen olarak güzel. Hagi, Hagi olarak güzel. Bunu bir futbolcu birimi haline getirmek çok aslında zarar veriyor sonradan gelenlere. Fenerbahçe'de her gelen oyuncuyu Alex ile karşılaştırmak, Galatasaray 'da her geleni Hagi ile karşılaştırmak yanlış işler bunlar. Her oyuncuyu kendi değerinde değerlendirmek lazım. Arda daha yolun çok başında, çok genç. Aldığı sorumluluk, o çocuk sahaya çıkıyor elli bin kişinin önünde çok büyük bir sorumluluk. O da inşallah muvaffak olur. Çok yetenekli buluyorum. Karakterinin bu gelişiminde çok önemli olacağını düşünüyorum. Beraber olduğu insanlar, akıl aldığı insanlar karakterinin gelişiminde çok etkili olacaktır. Belli ki çok iyi bir futbolcu olacak. Ama her yetenekli futbolcu istediği yere ulaşamayabiliyor. Benim bildiğin sosyal medya haricinde ekstra bir muhabbetleri yok. Ama Alex sürekli burayı takip ediyor. Benden ve buradaki, çevredeki dostlarından sürekli olarak bilgi alıyor hem Fenerbahçe ile ilgili hem de ülkemizle ilgili. Onun attığı golden sonra ben böyle elime geçtiği anda Alex'e gönderiyorum. O da onu tebrik ediyor ya da kendisi bana yorum yapıyor. Dakika aldığında Alex'i bilgilendiriyoruz. Oradan bütün maçlarımızı özellikle bu sene takip ediyor Alex."

"ALEX'İN BİR GÜN FENERBAHÇE'DE HOCA OLACAĞINI HİSSEDİYORUM"

Alex'in bir gün Fenerbahçe'de görev alıp almayacağı hakkında kendi yorumlarını kullanan Güzel, "Elbette bu konular kısmet. Kısmetse olur ama hissiyat olarak soruyorsan böyle bir hissiyatım var. Alex'in bir gün Fenerbahçe'de hoca olacağını hissediyorum. Bunu tamamen bir taraftar olarak söylüyorum. Fenerbahçe camiasının içerisinde Alex'i çok iyi tanıyan bir eski profesyonel olarak değil ama sadece bir taraftar olarak şöyle düşünüyorum, hakkının olduğunu düşünüyorum. Alex teknik direktör oldu. Yavaş yavaş kariyerinde adımlarını çıkmaya başlıyor. Bir gün yeterli olduğu anda, kendini yeterli hissettiği anda kulübünde böyle bir başkanın takdiri olduğu anda ben Alex'in böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum ve elbette Fenerbahçeli olarak da olmasını isterim. O kulübede takım elbisesini giyinmiş Fenerbahçe takımının başında görmek isterim açıkçası" dedi.