Samet Doğan, para tekvandoda adını dünyaya duyurmak istiyor

Yaklaşık 3 yıldır para tekvando yapan genç sporcu, Türkiye derecelerini, olimpiyat ve dünya dereceleriyle taçlandırmayı hedefliyor. Samet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizm sporunun ardından okuldaki öğretmeninin yönlendirmesiyle para tekvandoya başladığını söyledi.

İlk maçında derece alamadığı için çok hırslandığını anlatan Doğan, "İkinci maçımda derece aldım ve Türkiye ikincisi oldum. Şu anda aralık ayındaki Dünya Şampiyonası’na katılmak için hazırlanıyorum." dedi.

Engelli olmanın hayatını zorlaştırmasına rağmen mücadeleden vazgeçmediğini ifade eden Doğan, iyi yerlere gelmek için çok çalıştığını belirtti.

"Daha iyisi için çalışıyorum"

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda üçüncülük derecesi elde eden Mahmut Bozteke ile beraber antrenman yaptığını, onu idol olarak gördüğünü dile getiren Samet Doğan, şöyle devam etti:

"Mahmut abi beni gururlandırıyor. Ben de onun yolundan devam etmek istiyorum. Başarıları beni kamçılıyor, ateşliyor. Gurur verici işler yapıyor. Ben de bu gururu yaşamak istiyorum. Ülkemin bayrağını taşıyarak, birincilik masasında olmayı istiyorum. İlk başladığım sıralar milli takım eşofmanını çok istiyordum. Mahmut abide çok vardı. Ondan bir eşofman istemiştim. O da bana ’kendin hak ederek al. O zaman daha gururlu olur ve daha iyi yerlerde kendini görürsün’ dedi. O sözü çok etkiledi. Daha çok çalıştım. Bu söz her aklıma geldiğinde daha iyi yerlere gelmeye başladım. Şu ana kadar 3 Türkiye ikinciliği,1 Türkiye üçüncülüğü elde ettim ama daha iyisi için çalışıyorum."

Antrenör Nurullah Celep de para tekvandonun, diğer branşlara göre iki kat daha fazla güç gerektiren bir branş olduğunu söyledi.

Samet’in en hırslı ve çalışkan öğrencilerinden biri olduğunu anlatan Celep, "Antrenörlüğe başladığımdan bu yana 16 milli sporcu çıkarttık. Olimpiyat derecesi, Türkiye, dünya, Avrupa şampiyonlukları elde ettiler. Eminim Samet de başarılı işlere imza atacak. Destek konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Uluslararası maçlara götürüp, imkanları karşılayabilecek sponsor bekliyoruz. Çalıştırdığımız sporcular gittikleri her turnuvada derece yapıyor. Destekleri için hayırseverleri bekliyoruz." diye konuştu.