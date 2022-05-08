İSTANBUL, (DHA)- Brezilya'da devam eden 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Judo branşında yarışan Sancaktepe Belediye sporcusu Samet Bulut, gümüş madalya kazandı.

15 Mayıs'a kadar Brezilya'da devam edecek işitme engelliler yaz olimpiyat oyunlarında Judo branşında +100 kilogramda mücadele eden milli sporcumuz Samet Bulut gümüş madalya kazanarak olimpiyat ikincisi oldu.

“SAMET’İ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Samet Bulut'un kazandığı gümüş madalyadan ötürü büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek "Brezilya’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda ülkemizi judo branşında temsil eden sporcumuz Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın ardından yurda dönen judo milli takımı kafilesini yakınları, kulüp ve federasyon yetkilileri İstanbul Havaalanında coşkuyla karşıladı.