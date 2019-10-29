Samet Aybaba’nın Kayserispor serüveni 17 gün sürdü

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti. Aybaba, yönetim kuruluna sunduğu istifa mektubunda, farklı birçok seçeneği olmasına rağmen, zor bir göreve soyunduğunu belirtti.

29 Ekim 2019, Salı 06:01
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Samet Aybaba’nın Kayserispor serüveni 17 gün sürdü

Kayserispor’da Samet Aybaba’nın macerası 17 gün sürdü. 2 hafta önce Hikmet Karaman’ın yerine teknik direktörlük görevine gelen tecrübeli hoca, 4- 0’lık Malatya yenilgisinin ardından istifa etti.

Yakın çevresine, “Böyle bir takım görmedim” diyen Aybaba, istifa açıklamasında ise şunları söyledi:

“Görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor’da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım. Görev yaptığım süreç için benim ve ekibimin hiçbir talebi yoktur”

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