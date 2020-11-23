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Samet Aybaba'nın ilk maçı

Samet Aybaba, Kayserispor'un başındaki ilk sınavına, hocalık kariyerinde 12 maçta sadece 1 kez yenebildiği Fatih Terim'li Galatasaray önünde çıkacak. Aybaba, bu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

23 Kasım 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Samet Aybaba'nın ilk maçı

Milli ara öncesinde Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Kayserispor'da yeni teknik adam Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında ilk sınavına çıkacak.

Aybaba, ligde 3 maçtır 3 puan hasreti çeken, toplamda 7 maçta 2 galibiyeti ve 5 yenilgisi olan Kayseri'deki kariyerine iyi başlamak istiyor. Tecrübeli hoca ayrıca, meslektaşı Fatih Terim karşısında hoca olarak ikinci zaferini yaşamanın planlarını yapıyor. Aybaba, bugüne kadar farklı takımlarla ligde Terim'e karşı 12 kez karşılaştı, 7 kez mağlup oldu, 4 beraberlik elde etti ve sadece 1 kez (4 Şubat 2018/Sivas'la 3-2) kazanabildi. Deneyimli hoca, bu akşamki zorlu mücadelede 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Konuk ekipte sakatlığı bulunan İlhan Depe ve cezası bulunan Pedro Henrique'nin yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan bir isim daha, bu maçın kadrosunda yer alamayacak. 

Aslıhan Çil

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