Demirspor, Aybaba ile çıktığı maçlarda; Bandırmaspor’u 2-0, Samsunspor’u 2-0, İstanbul’u 2-0 yendi, Eskişehir ile 1-1 berabere kalırken Keçiörengücü’nü 2-0, Akhisar’ı 3-2, Altınordu’yu 1-0, Giresunspor ve Tuzlaspor’u ise 3-0’la geçti. Bu sonuçların ardından Adana Demirspor, ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla zirveyi kaptı.



