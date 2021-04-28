Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'la bileği bükülmüyor
Kaysersipor’u bu sezon 8 maçta çalıştıran ve hiç galibiyet elde edemeyen teknik direktör Samet Aybaba, sonrasında görev aldığı Adana Demirspor´da ise çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Demirspor, Aybaba ile çıktığı maçlarda; Bandırmaspor’u 2-0, Samsunspor’u 2-0, İstanbul’u 2-0 yendi, Eskişehir ile 1-1 berabere kalırken Keçiörengücü’nü 2-0, Akhisar’ı 3-2, Altınordu’yu 1-0, Giresunspor ve Tuzlaspor’u ise 3-0’la geçti. Bu sonuçların ardından Adana Demirspor, ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla zirveyi kaptı.