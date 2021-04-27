Kayserispor, ligin 9’uncu haftasından itibaren teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaştı. Kayseri temsilcisi, Aybaba yönetiminde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1, Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 1-1, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, Fraport-Tav Antalyaspor’a 2-0, İttifak Holding Konyaspor’a 2-1, Gençlerbirliği’ne 3-2, Beşiktaş’a ise 2-0 yenildi. Kötü sonuçların ardından Samet Aybaba ile sarı kırmızılı takımın yolları ayrıldı.

Bir süre takım çalıştırmayan Aybaba, sonrasında memleketi olan TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Aybaba, Adana Demirspor yönetiminde çıktığı Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0, Yılport Samsunspor’u 2-0, İstanbulspor’u 2-0, Eskişehir ile 1-1 berabere, Ankara Keçiörengücü’nü 2-0, Akhisarspor’u 3-2, Altınordu’yu 1-0, GZT Giresunspor’u 3-0, Tuzlaspor’u ise 3-0 yendi. Bu sonuçların ardından Adana Demirspor, ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider durumda bulunuyor.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)