Geçen sezon Adana Demirspor'u Süper Lig 'e çıkaran ve yeni sezonda da takımında başında devam eden Samet Aybaba takımı ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam ayrılığın ardından FANATİK'ten Orhan Yıldırım'a özel açıklamalarda bulundu.

'Süper Lig tecrübesi olan oyuncular transfer edilmedi'

Samet Aybaba, "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var. Süper Lig tecrübesi olan oyuncular transfer edilmedi. Ortam bizim çalışmamıza elverişli halden çıktı. Başarılar diliyorum. Taraftar hep kalbimizde olacak" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplarken galibiyet alamadı. Çok tartışılan isimlerden Balotelli bir asist yaparken Belhanda ise üç maçta da ilk 11'de başladı ancak 90 dakikayı tamamlayamadı.

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım