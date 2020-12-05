Süper Lig'de öne geçtiği maçta Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, hakemleri daha dikkatli olmaya davet etti.

İzmir'de öne geçtikten sonra bir golü de geçerli sayılmayan Kayserispor'da Aybaba, "Mükemmele yakın bir oyun oynayan oyuncularımı kutluyorum. Çok pozisyona girip rakibimize duran top ve yediğimiz gol dışında pozisyon vermedik. Her hafta üzerine koyuyoruz. Göztepe ciddi bir deplasman, karşımızda iyi bir takım vardı. Saha içinde bir takım şeyleri dikkat etmek lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler. Pandemi döneminde futbol camiası özveriyle tek yürek oldu. Uçaklarla geliyoruz, her hafta testlere giriyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, insanlar evde izleyip keyif alsın diye mücadele ediyoruz. Hakem arkadaşlarımı daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.