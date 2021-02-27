Samet Aybaba: Yukarıda hedeflediğimiz yere gelmemiz lazım

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0 yenen Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba, "Önümüzde çok ciddi maçlarımız var. Bu karşılaşmalara daha hazır şekilde gidip yukarıda hedeflediğimiz yere gelmemiz lazım." dedi. Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımda eksiklerin bulunduğu ifade eden Aybaba, şöyle konuştu:

"Galibiyet çok güzel. Moral, motivasyon arttırır. Oynadığımız oyuna bakarsanız çok eksiğimiz var. Her antrenman bizim için önemli, her antrenmanda gelişmemiz lazım. Pozisyona girmekte, oyun içinde bazı bölgeleri kullanmada ve savunmada da sorunlarımız var. Çok eksiklerimiz var ama kaliteli bir oyuncu gurubuna sahibiz. Önümüzde çok ciddi maçlarımız var. Bu karşılaşmalara daha hazır şekilde gidip yukarıda hedeflediğimiz yere gelmemiz lazım."