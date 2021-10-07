Samet Aybaba sessizliğini bozdu! Balotelli açıklaması...

Aybaba, "Balotelli ile aramızda konuştuk. Hayata bakışı, yaşadığı ortam, biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O da futbola yansımış" dedi.

Samet Aybaba, İtalyan golcünün çeşitli teknik adamlarla da problemler yaşadığına dikkat çekti ve "Balotelli'yi dünya yıldızı olarak almadık. Biz onu İtalya 2'inci Lig takımından transfer ettik" ifadesini kullandı.

Samet Aybaba, Mario Balotelli'ye Robinho örneğini verdiğini de açıkladı.

Aybaba, Demir Grup Sivasspor 'u çalıştırdığı dönemde Robinho'nun galip geldikleri maç sonrası herkesten çok sevindiğini, yedek kalmayı sorun etmediğini ve dünya yıldızının bu şekilde olması gerektiğini savundu.