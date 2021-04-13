Samet Aybaba: Şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz.

Spor Toto 1.Lig’de Adana Demirspor deplasmanda Altınordu karşısında 1-0 galip geldi ve maç fazlasıyla 2.sıraya yükseldi. Mücadelenin ardından Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, basın toplantısında konuştu.

Samet Aybaba da Altınordu’nun çok genç ve yetenekli futbolculardan kurulu olduğunu söyledi. Karşılaşmada alan daraltıp, hızlı çıkış yapmayı planladıklarını belirten Aybaba, şunları kaydetti: "Planladıklarımızın hepsi gerçekleşti. Çok güzel bir gol attık. Birçok pozisyona girdik. Değerlendirebilseydik oyun farklı bir yere giderdi. Sonuçta bu maçların her biri final. Altınordu da bizim bir rakibimiz. Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üstüne koyarak gidiyorlar. Önümüzdeki 4 maçı kazanıp, şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz."

AA