Samet Aybaba: Sadece gol yok

Bayram Bektaş sonrası Samet Aybaba’yı teknik adamlık görevine getiren Kayserispor, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı 4 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor karşısında daha iyi oynayan taraf olduklarını belirten Aybaba, “Özellikle 3 haftadır oynanan iyi oyun, coşkulu ve istekli oyun, bol pozisyon var. Ortalama 22-24 tane gol pozisyonumuz bulunuyor. Sonunu getirmede biraz sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncularımı tempolu futbol ve rakibe pozisyon vermeyen oyundan dolayı kutluyorum. En büyük talihsizliğimiz öne geçememek. Ondan sonra rakip üstümüze gelecek beraberliği yakalamak için. Başka bir şey oynayacağız. Biz onu hiç oynayamadık henüz” diye konuştu.

‘Kazanmaya başlarız’

Samet hoca, “Bundan sonraki maçlarda pozisyonlarla ilgili çalışmalarımızı daha farklı bir şekilde sürdüreceğiz. Kazanmaya da başlarız diye düşünüyorum ama bu zor süreçte takımın direnci ve kaybetmemesi de çok önemli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı