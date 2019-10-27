Samet Aybaba: Radikal kararlar alacağız

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 4-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kayseri'ye dönünce radikal kararlar alacağını söyledi. Aybaba, "Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri’de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız" dedi.

"BU ÜLKE FUTBOLUNA ÇOK İHANETLER OLDU"

Yabancı oyuncu sınırlamasına da değinen Aybaba, "Bu ülke futboluna çok ihanetler oldu. Bu yabancı oyuncu sayısı ile ilgili çok söyledim, serbest bırakılmasına kriter koyalım, kaliteli oyuncu getirelim bu ülkeye diye hiç dinlemediler. 20 senedir alt yapıları güçlendirelim dedim yine dinlemediler. Şimdi 14 yabancı mukavelesini cebine koyan ne antrenmanda performans gösteriyor ne de saha da gösteriyor. İşimiz çok zor" diye konuştu.

"BUKADAR İSTEKSİZ, MÜCADELESİZ HİÇ OLMADI"

Yeni Malatyaspor karşısında kaptırdıkları toplarla rakibe 4-5 pozisyon verdiklerini kaydeden Aybaba, şunları söyledi: "Futbolda olabilecek şey değil. Bu kadar isteksiz bu kadar mücadelesiz, ligin dibinde oradan biran önce kurtulmak için mücadele etmesi gereken bir takımın hiçbir mücadele gücü olmaması, sahada gezinen, bir birileri ile devamlı sürtüşen görüntüsü hiç olmadı."

"VAR, ADALET DAĞITSIN DİYE YAPILAN BİR ŞEY"

VAR ile ilgili de eleştirilerde bulunan Aybaba, "VAR adalet dağıtsın diye yapılan bir şey. Bu penaltı olur olmaz, buna takılmamalıyız ama hepsine eşit davransın, bizim istediğimiz adalet. Bu konuda ülkemizin çok büyük sorunları var" şeklinde konuştu.

Aybaba, Kayserispor'a görüşerek geldiğini ve oyuncu kadrosu ile ilgili yapılanma eksikliğinin olduğunu ifade ederek, "Bir sürü eksiklik var. Zorlu bir yıl Kayserispor için. Dönüşte herkesle konuşacağız, futbolcularla tekrar konuşacağız" dedi.