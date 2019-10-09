Samet Aybaba, Kayserispor'u resmen açıkladı

Tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaştığını Instagram hesabından duyurdu. Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine takımın başına Samet Aybaba getirildi.

09 Ekim 2019, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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Samet Aybaba, Kayserispor'u resmen açıkladı

Süper Lig'de yeni sezon kötü bir başlangıç yapan ve ekonomik olarak da zor günler geçiren Kayserispor'da son olarak Hikmet Karaman görevden ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, sorunun yanıtı kısa sürede yanıtını buldu. Son olarak Bursaspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Instagram hesabından Sarı Kırmızılı kulüple anlaştığını duyurdu.

İşte Samet Aybaba'nın yaptığı açıklama:

"Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!"

Ayrıntılar geliyor...

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