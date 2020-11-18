Samet Aybaba: İlk maçta çıkışa geçmek istiyoruz

Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

"İlk maçta çıkışa geçmek istiyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray maçıyla beraber çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Aybaba, "Takımımız iyi, çalışıyoruz. Sistem ile ilgili çalışıyoruz. Bireysel olarak oyuncular ile neyi iyi yapabiliriz diye tartışıyoruz. Birlikte toplanıyoruz. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. İyi yaptığımız ve kötü yaptığımız şeyler var. İyi yaptıklarımızı daha çok geliştirip, kötü yaptıklarımızdan uzaklaşmak istiyoruz. Oyuncularımızda cevap vermeye başladı. Böyle bir maçla başlamak bence daha avantajlı. Karşıdaki takım belli. Bizim oyuncularımız daha iyi motive olacaktır. Önemli bir maç. Biz hemen ilk maçta çıkışa geçmek istiyoruz. Skor olarak da, futbol adına yaptığımız şeylerin nasıl yansıdığını görmek içinde. İyi geçecektir diye düşünüyorum. Eğer bizim takımımız bu çalışmaları oraya yansıtırsa rakibin ne olduğu da önemli değil. İşimizi iyi yaparsak ortaya keyifli bir maç çıkar. İyi bir sonuçla da döneriz diye düşünüyorum" dedi.

"Koşullar neyse tedbir alacağız"

Galatasaray'da çıkan korona vakalarının sorulması üzerine Aybaba, "Şuanda korona virüsten dolayı dünyada olağanüstü bir lig yaşanıyor. Onda kovid çıktı, bunda kovid çıktı diye yapılan haberler bence doğru değil. Biz teknik adamlar organize edeceğiz. Şimdi buraya geldim ve burada buna karşı ne yapabiliriz diye çalışıyorum. Sabahleyin alt yapıdaki futbolcuları topladım, bizim yaptığımız takdir çalışmaların aynısını onlara yaptım. Oradan hazırlık yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Olumsuz söylemler yapacağımıza takımımızı hazırlayalım. Orada da çıkacak, bizde de çıkıyor. Başka takımlarda da çıkacak. Biliyorsunuz ki, futbol dünyada büyük ilgi gören bir spor dalıdır. Keyifli bir izleyici topluluğu var. Televizyonda da olsa izleyen bir topluluk var. Bu kadar karmaşık sağlık sorunlarının olduğu bir yılda onlara keyifli bir şeyler sunmak lazım. Bu tartışmaları doğru bulmuyorum. Bu ligi oynayacağız. Koşullar neyse ona göre tedbir alacağız, ona göre çalışacağız ve sahaya da bunları yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Cristian Sapunaru: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Cristian Sapunaru da, "Yeni bir hocayla yeni bir maceraya başlıyoruz. Önümüzde zorlu bir Galatasaray maçı olacak. Çok iyi çalışıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Aslına iyiydik, bazı talihsiz maçlar kaybettik. Galatasaray’a karşı zor bir mücadele olacak. onlarında kovid ile ilgili bazı sıkıntıları var ama Galatasaray iyi bir takım. Umarım bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp, iyi bir sonuç alırız. Kayserispor gibi bir camiada kaptan olmak onur ve gurur verici bir durum. Saha içerisinde pazubandı kimin taktığı önemli olmuyor. Takım olgusu çok önemli. Takım olarak hareket etmeliyiz. Bu kaptanlığın verdiği sorumlulukla beraber tüm takım arkadaşlarıma elimden geldiği kadar destek olacağım" şeklinde konuştu.