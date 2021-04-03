Samet Aybaba: Hedefe adım adım ilerliyoruz

Aybaba, maçın adından düzenlenen basın toplantısında, mükemmele yakın bir oyun oynadıklarını belirterek oyuncularını kutladı.

Çok pozisyon bulduklarını, rakibe az pozisyon verdiklerini ifade eden Aybaba, şunları söyledi:

"Rakibin birlikte oynamasından veren ezberini bozmak için bir takım taktiksel çalışmalar yapmıştık, onları doru uyguladık. Sahanın her yerinde baskı yaptık. Yapamadığımız bir tek şey vardı; sonlandırmayla ilgili sorunumuzu oyun içinde bir türlü çözemedik. Çok öncesinde koparabileceğimiz bir maçı 90 dakikaya kadar taşıdık. En sıkıntılı olan bölümü orasıydı. Eğer öncesinde bu kadar iyi yaptığımız şeyi golle taçlandırsaydık belki çok daha farklı, çok rahat bir maç olabilirdi. Şimdi önümüzde daha ciddi bir maç var. Ona konsantre olacağız, Hedefe adım adım ilerliyoruz diye düşünüyorum. Oyuncularımızın sahadaki coşkusu, isteği mücadelesi bizi her geçen daha çok umutlandırıyor. İnşallah bu 6 hafta sonunda hedefi gören, hedefe varan bir takım haline geleceğiz."



