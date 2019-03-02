Samet Aybaba gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan mücadelede Bursaspor, Demir Grup Sivasspor karşısında 90+7’nci dakikada Aytaç Kara’nın attığı golle 3-2 kazanmasını bildi. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan yeşil beyazlı oyuncular, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Tribünleri teker teker gezerek karşılıklı tezahüratlar yapan Bursasporlu oyuncular, 3 puanı doyasıya kutladı.

YUSUF TARAFTARLA BARIŞTI

Karşılaşma boyunca iyi bir oyun ortaya koyan ve takımına bir de penaltı kazandıran Yusuf Erdoğan’a ise taraftar özel ilgi gösterdi. İç sahada daha önce oynanan Çaykur Rizespor maçında taraftarların tepkisine maruz kalan Yusuf, bu kez maç sonunda taraftarların daveti üzerine tribünleri selamladı. Yusuf’a takım arkadaşları da destek verirken, genç oyuncu yeşil beyazlı taraftarlar ile barıştı.

SAMET AYBABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Bursaspor teknik heyeti ve oyuncular da Aytaç Kara’nın golünün ardından büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Samet Aybaba, göz yaşlarına hakim olamazken, yedek kulübesindeki oyuncular da maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya koşarak galibiyetin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Ligde 9 hafta aradan sonra galip gelen Bursaspor, böylelikle puanını da 27’ye çıkarmış oldu.