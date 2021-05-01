Samet Aybaba: Bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, Balıkesirspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 34. haftaya averajla lider girdi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Pa Dibba (57'), Tayyib Talha Sanuç (66') ve Yunus Akgün (86') attı. Samet Aybaba'nın ekibi, son hafta Menemenspor'u deplasmanda yenmesi halinde, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

Kritik 90 dakikanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, göreve geldikten sonra oyuncularının karışık bir çizgiden hızlı bir çıkış yakaladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Takımdaşlık duygusu, kazanma hırsı, oyun içinde değişen tempolar, iyi savunma, dikine hücum yapmaları ve futbolun içinde ne varsa hepsini bir araya getirdikleri için bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok pozisyona girdik, çok pozisyon kaçırdık. Böyle maçlar çok streslidir. Erken gol her şeyi çözer. Biz o golü ikinci yarı bulduk, bulduktan sonra oyun rahatladı. Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. O maça iyi hazırlanacağız. Menemenspor da iyi bir takım, o maçı da kazanıp tur atmak istiyoruz."







