Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Adana Demirspor, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuncularını tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Planlamıştık, alan daraltalım, daralttığımız alandan hızlı çıkış yapalım. Duran toplarla ilgili rakibin etkinliğini ortadan kaldırmak için paylaşımda doğru işler yapalım. İstediğimiz şeylerin tamamına yakını oldu. Ama bunda oyuncularımın gerçekten maçı kazanma isteği çok büyük rol oynadı. Sahanın her yerinde savunma yaptılar. Bir tek hızlı çıkış ve son vuruşlarda sorun yaşadık. Bizim için yeniden başlama, ligi yeniden başlatma maçıydı. Gerçekten de müthiş oldu. Ama biliyorsunuz maçlar hemen gelip geçiyor. Hedefi olan takımların galibiyeti şu anda unutup önündeki maça hazırlanmaları lazım. İstanbulspor ligin iyi oynayan takımlarından biri. Bu maça hazırlanacağız ve hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz."