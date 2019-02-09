Samet Aybaba: Beşiktaş savunmasını zorladık

Süper lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

Aybaba'nın açıklamaları şöyle;

Oyuna iyi başladık, topun kontrolü bizdeydi. Sonrasında bireysel oyuna döndük. Oyuncular baktı takım olarak iyi bir şeyler yapıyoruz sonra bireysel olarak bir şeyler yapalım dedi. Halbuki bizim özelliğimiz toplu halde iyi işler yapmak. Bizim kadromuz coşkulu, birlikte hareket etmesini bilen ve sahanın her yerinde basan bir takım. Biz bu özelliklerimizi ön plana çıkararak eksik yönlerimizi de geliştirmeye çalışacağız. Beşiktaş savunmasını zorladık, 4 tane net pozisyonumuz var. Onlardan birini atabilsek farklı olabilirdi. Muhammed genç kalecimiz, iyi bir kaleci, geleceğe damga vuracaktır bana göre.