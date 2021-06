Adana Demirspor'un Süper Lig 'den düştüğü 1994-95 sezonunda Mavi Şimşekler'de görev yapan Samet Aybaba, 26 yıl sonra döndüğü memleketini bu kez Süper Lig'e çıkarttı. Editörümüz Atalay Özçelikli'ye konuşan tecrübeli hoca, daha önce Kayseri ve Sivas'ı Süper Lig'e taşıdığını hatırlatırken Adana Demir ile yaşadığı zaferin ise öneminin çok daha büyük olduğunu belirtti. Şimdi söz Şampiyon Samet Aybaba'da...

‘Şifreyi söylersem...’

“Kayseri Sivas’ı da 1.Lig’den, Süper Lig'e taşımıştık. Şimdi de Adana Demir’le zaferi yaşadık. 3 kere geldim, 3 kere şampiyon oldum. 1.Lig’in şifresi bende. Ancak söyleyemem, kopya çekerler, özelliğimiz kalmaz. Adana Demir’le yaşadığımız şampiyonluk hiç sıradan değil. Hikayesi olan bir şampiyonluk.”

‘Daha keyifli bir şey yok’

“26 sene evvel küme düşülen sezona takımın başında başlamıştım. O dönem de elimden geleni fazlasıyla yapmıştım ama kulübün koşulları hiç uygun değildi, sıkıntılar vardı. İstediklerimizi yapamadık. Bu durum elbette bu sezon beni perçinledi. Aynı zamanda elbette Adana’nın memleketim olması bizleri ekstra motive etti. Tüm bu unsurlar bir araya gelince de dönüşü gerçekleştirdik. Herhalde bundan daha keyifli bir şey olamaz”

‘Analizler, değişimler, hamleler...’

“Tabii bu süreçte yapılması gereken ne varsa her şeyi doğru yaptık. Analizlerimiz, değişimlerimiz ve hamlelerimiz doğruydu. 7 hafta önceden her yere kupa resimlerini astık, inancımızı gösterdik. Manevi değerlere önem verdik. Çanakkale Marşı’yla antrenman yaptık. Moral-motivasyon açısından gereken her şeyi fazlasıyla yaptık. Artık Süper Lig’deyiz, hedeflerimiz büyük. İlk etapta ilk 10’a girmek istiyoruz. Tüm planlarımızı da bu yönde yapıyoruz.”

‘Balotelli sorun çıkarırsa...’

Şampiyon takımın şampiyon hocası, Süper Lig için iddialı olduklarını söyledi. Transfer çalışmalarına haftalar öncesinden başladıklarını dile getiren Samet Aybaba şu ifadeleri kullandı: “Tüm planlamalarımız hazır. Biz, yönetime listemizi verdik, onlar da çalışmaya başladılar. Ellerinden geleni yapacaklar. Süper Lig’de başarılı olmak adına mücadele vereceğiz.”

‘Başkanımızla konuştuk’

“Balotelli’nin gündemimizde olduğu doğru. Oyuncuyla ilgili başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz biraz sorunlu bir futbolcu. Ancak kalitesi tartışılmaz. Ben işin oyunculuk boyutundayım. Bu nedenle takımımda görmek isterim, neden istemeyeyim? Sorun çıkarırsa, biz de idare edemezsek o zaman yapılacak şey belli. Ancak takımımda isterim.”

Atalay Özçelikli | FANATİK ÖZEL