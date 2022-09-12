Samet Akaydın: Bugün maçı kazanmayı çok istedik

Süper Lig 'in 6. hafta kapanış mücadelesi müthiş bir maça ev sahipliği yaptı. Adana Demirspor sahasında Trabzonspor 'u son dakikada Samet Akaydın'ın attığı golle 3-2 yendi. Bu skorla Bordo Mavili ekip son 7 resmi maçında sadece bir galibiyette kaldı ve kötü formunu sürdürdü. Bu sezona oldukça iyi bir giriş yapan ev sahibi Adana Demirspor ise taraftarının önünde aldığı bu kritik 3 puanla iyi gidişatını devam ettirdi.

Son dakika takımına galibiyeti getiren Samet Akadyın maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki tecrübeli savunmacı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün maçı kazanmayı çok istedik. Kazanacağımıza inanmıştık. Beşiktaş ve Trabzonspor maçında attığım goller kariyerim için önemli goller. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörü Montella hakkında da yorumlarda yapılan Akaydın, "Montella'nın bir oyun disiplini var. Ne olursa olsun oyundan kopmuyoruz. İnandık ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz" sözlerini sarf etti.

'Trabzonspor’a her zaman saygım var'

Samet Akaydın, “2 takım da sahada çok iyi mücadele etti. Biz gerçekten bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazandık, gol attığım için ayrı bir mutluyum. Trabzonspor muhabbetinden dolayı üzerimde büyük bir baskı vardı. Onu attım kafamdan. Farklı bir galibiyet sevinci oldu. Trabzonspor’a yanlış anlaşılmasın bu, o gideceği yere gitmiştir. Trabzonluyum, Trabzonspor’a her zaman saygım var. İyi oldu, güzel oldu. Taraftara da çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.