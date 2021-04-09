Samatta'dan etkisiz futbol
Süper Lig'de 10 maçlık gol orucunu Kadıköy'de 1-0 kazanılan Denizlispor karşılaşmasında galibiyeti getirerek bozan Mbwana Samatta, Yeni Malatyaspor karşısında da ilk 11'deydi. Emre Belözoğlu'nun, sahada tutarak güvenini kazanmasını istediği Samatta, yine skora katkı yapamadığı maçlardaki performanslarından birine imzasını attı.
Pozisyon bulmakta çok zorlanan Tanzanyalı forvet, oyunda kaldığı süre boyunca sadece 1 şut attı ama o da hedefi bulmasına rağmen gol olmadı. Malatya savunmasına karşı 12 ikili mücadelenin 8'inde topu kaybeden 29 yaşındaki oyuncu, 69'da yerini Mame Thiam'a bıraktı. Thiam da mücadeleyi şut atamadan tamamladı.