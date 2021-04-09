Pozisyon bulmakta çok zorlanan Tanzanyalı forvet, oyunda kaldığı süre boyunca sadece 1 şut attı ama o da hedefi bulmasına rağmen gol olmadı. Malatya savunmasına karşı 12 ikili mücadelenin 8'inde topu kaybeden 29 yaşındaki oyuncu, 69'da yerini Mame Thiam'a bıraktı. Thiam da mücadeleyi şut atamadan tamamladı.