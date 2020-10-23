Aston Villa’dan gelen Mbwana Samatta, Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri oldu. Yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertli kariyerine Karagümrük maçında attığı 2 golle çok iyi bir başlangıç yaptı. Göztepe’yi boş geçen Samatta, gözünü Trabzonspor mücadelesine dikti. Büyük maçlarda çok daha etkili oynadığını söyleyen Tanzanyalı yıldız, “Bu karşılaşma da benim için çok farklı olacak. Böyle atmosferi yüksek maçları çok severim. Daha kolay motive olurum” ifadelerini kullandı.

‘Seyirci az ama...’

Samatta, bu sezon ilk kez kendi seyircilerinin önüne çıkacaklarına dikkat çekti. Golcü oyuncu, “Statta az da olsa taraftarımız bulunacak. Bu bile bizim için itici bir güç olacak. Keşke 50 bin taraftarımızı arkamıza alarak sahaya çıkabilsek. Yakında o günlerin geleceğine de inanıyorum” diye konuştu.