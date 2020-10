Samatta: Fenerbahçe isterse hayır diyemezsiniz

Fenerbahçe’ye Aston Villa’dan transfer olan Mbwana Samatta, dün sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferi sonrasında mükemmel hissettiğini belirten Samatta, “Fenerbahçe, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Burada olmaktan ve beni seçtikleri için çok mutluyum. Fenerbahçe sizi isteyince hayır demek çok zordur. Büyük ve fantastik taraftarı olan bir kulüp. Her oyuncunun hayalidir burada olmak. Oyun tarzım, hızlı ve çevik bir futbolcuyum. Burada her şeyi söylersem rakiplere her şeyi anlatmış olurum. Benim için en önemli şey gol atmak. Gol atmak ve takıma katkı sağlamak bana keyif veriyor” dedi.

‘Herkes çok hızlı takıma adapte olmuş’

Bireysel performansı hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, “Herkes, benden her maçta gol atmamı bekliyor ama takımın durumu benden daha çok önemli. Takım her maçta 3 puan alır ve ben gol atmazsam çok mutlu olurum. Her şeyimi vermek istiyorum. Şampiyon olursak çok mutlu olurum. Benim için bu takıma katıldığım ilk andan itibaren çok güzel bir atmosfer vardı. Hiç yeni transferlermiş gibi bir izlenim almadım. Herkes çok hızlı adapte olmuş burada. Oyuncular, kulübün onlara ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu yüzden de herkes hızlı adapte olmak zorunda kaldı” açıklamasını yaptı.

'Tanzanya'da çok taraftarı var'

Kendisinin sürekli pozitif olması ve Tanzanyalı futbolseverler hakkında açıklama yapan Samatta, “Her zaman pozitif ve mutlu olmaya çalışıyorum. Ama bunu başarmak her zaman kolay olmuyor. Etrafıma negatiflik vermek istemiyorum. Fenerbahçe’nin Tanzaya’da çok fazla taraftarı var. Futbolu seven Tanzanyalılar, bundan sonra daha çok Fenerbahçe’yi destekliyor olacak” diye konuştu.

Yusuf Dursun