Samatta adım adım Fenerbahçe'ye...
Sarı-Lacivertliler uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mbwana Samatta transferinde sona geldi. Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden büyük oranda anlaşma sağlanırken, Tanzanyalı oyuncu da yapılan transfer görüşmeleri nedeniyle önceki gün oynanan Sheffield United karşılaşmasının kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'de forvet operasyonu tüm hızıyla sürüyor...Sarı-Lacivertliler'in listesinin en üst sırasında yer alan Mbwana Samatta, Kanarya ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Tanzanyalı oyuncu için Aston Villa'yla da satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmeler olumlu devam ediyor.
Hedef; Galatasaray derbisi
Yıldız oyuncu önceki gün İngiltere Premier Lig'de oynanan Sheffield United maçının kadrosunda yer almadı. Yapılan transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmayan 27 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları da Samatta'yı pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.
6 isim de masada
Ali Koç ve ekibi, teknik direktör Erol Bulut'un raporları sonrasında bir santrfor daha takıma katmak istiyor. Bu doğrultuda yoğun mesai harcayan Sarı-Lacivertli yönetim, Porto'dan Ze Luis, Valencia'dan Kevin Gameiro, Frankfurt'tan Bas Dost, Udinese'den Stefano Okaka ve Watford'lu Troy Deeney için de masada. Alanya'da geçen sezon attığı 22 golle dikkat çeken ve şu anda bonservisi elinde olan Papiss Cisse de her türlü olumsuzluğa karşı hazırda bekletiliyor.
Yusuf Dursun