Samatta, 70 gün sonra gol sevinci yaşadı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Samatta, son olarak Süper Lig’in 21. haftasında 25 Ocak’ta Fenerbahçe’nin Hes Kablo Kayserispor’un 3-0 yendiği maçta skor tabelasını değiştirmişti.

Tanzanyalı oyuncu, böylece 10’u Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 11 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı. Mbwana Samatta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısını 6’ya çıkardı. Samatta tüm golleri Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı mücadelelerde kaydetti