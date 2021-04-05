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Samatta, 70 gün sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Tanzanyalı milli futbolcusu Mbwana Samatta, Denizlispor maçında attığı golle Sarı-Lacivertli forma altında 70 gün sonra fileleri havalandırmış oldu

05 Nisan 2021, Pazartesi 22:35 Son Güncelleme:
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Samatta, 70 gün sonra gol sevinci yaşadı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Samatta, son olarak Süper Lig’in 21. haftasında 25 Ocak’ta Fenerbahçe’nin Hes Kablo Kayserispor’un 3-0 yendiği maçta skor tabelasını değiştirmişti.

Tanzanyalı oyuncu, böylece 10’u Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 11 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı. Mbwana Samatta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısını 6’ya çıkardı. Samatta tüm golleri Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı mücadelelerde kaydetti

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