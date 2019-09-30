Sarı-Lacivertliler, ligin 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç için ara vermeden top başı yaptı. Derbide ilk 11’de görev yapan oyuncular antrenmanda yer almadı. Diğer futbolcular ise genç takımın da katılımıyla çalıştı. İdman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra oynanan çift kale maçla sona erdi. Dünkü antrenmanı özel kılan ise gelen misafirlerdi. Teknik ekip ve futbolcuların çocukları da idmana katıldı. Samandıra, en güzel günlerinden birini yaşadı. Çocuklar, babalarını izledikten sonra sahaya girerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Antrenmanın sonunda ise teknik ekip, futbolcular ve aileleri toplu fotoğrafla bu özel günü ölümsüzleştirdi. Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.