Samandıra özüne döndü

Fenerbahçe’de yaşanan çıkışın birçok sebebi bulunuyor. Bunların başında da Samandıra’nın değişimi geliyor.

Geçen sezondan farklı olarak bu alanda sarı-lacivertliler büyük güç kazandı. Saha içi, saha dışı ve idari anlamda kulübü tanıyan ve birçok kez başarıya ulaşmış dört isim çıkışta büyük rol oynuyor. Samandıra’da taşların yerine oturması takımın toparlanmasındaki en önemli etken olarak dikkat çekiyor.

ERSUN YANAL

2013-14 sezonunda takımı Nisan ayında şampiyon yapan Ersun Yanal’a destek büyük. Sezona da takımıyla çok iyi başlayan deneyimli hoca artık daha da özgüvenli. Samandıra’nın patronu konumunda.

EMRE BELÖZOĞLU

Saha içinin lideri... Yerli, yabancı, tecrübeli, tecrübesiz herkes Emre’nin takımın lideri olduğunu kabul etmiş durumda. Saha içi ve dışındaki tatlı sert uyarıları bu nedenle sorun olmuyor. Oyuncularla yaptığı toplantılar motivasyon sağlıyor.

VOLKAN BALLI

100. yıl şampiyonluğu, Sevilla ve Chelsea maçları başta olmak kulüp tarihinin belki de en parlak döneminde idari menajerlik görevini yapan Ballı tecrübesiyle farkını hissettiriyor. Tribünler tarafından da sevilen deneyimli menajer takım, teknik heyet ve yönetim arasında önemli görevler üstleniyor.

VOLKAN DEMİREL

Teknik adamlığa adım atan Volkan Demirel’in Samandıra’daki ekibe katılmasıyla birlikte Yanal oldukça rahatladı. Saha içinde olmasa da dışında hem kendisine hem de takıma yardımcı olacak ve krizlerin çözülmesinde katkı sağlayacak sembol bir ismin göreve gelmesi Samandıra’daki yapıyı kusursuz hale getirdi.

Bu arada Sportif Direktör Damien Comolli de teknik ekibe ve takıma uluslararası tecrübesiyle katkı sağlamaya çalışıyor. Transferde en önemli görev kendisinde ve Samandıra’yı da sık sık ziyaret ediyor.

(Milliyet)

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