Devre arasında Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, performansıyla dikkat çekiyor. Diagne, takımının Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımını öne geçiren golü atmayı başarmıştı. Karşılaşma sonrasında da menajer Sam Allardyce, Diagne hakkında övgü dolu ifadeler kullansa da hat-trick yapabileceği bir karşılaşmada tek golde kaldığını belirtti.

1-1 biten United maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Allardyce, "Manchester United'ı yenmek adına yeterince pozisyon yarattık. Maalesef Mbaye Diagne, hat-trick yapabileceği bir günde sadece 1 golde kaldı. Onun adına 3 gol harika olurdu" dedi.





Hat-trick yapamamış olmasına rağmen çok iyi bir golcüye sahip olduklarını belirten Allardyce, "Diagne'nin golü harikaydı. Bugün çok kolay pozisyonlar kaçırdı ama attığı gol de atılacak gibi değildi. Böyle goller atmayı başaracak bir fovete sahip olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra yaptığı bir başka açıklamada ise tecrübeli menajer, Diagne'nin şanssız bir gün geçirdiğini ki başka bir gün olsa rahatlıkla maç topunu evine götürebilecek olduğunu belirtti. Allardyce, "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık" ifadelerini de kullandı.