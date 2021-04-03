West Bromwich Albion Teknik Direktörü Sam Allardyce, milli futbolcu Okay Yokuşlu ve Galatasaray 'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberde, tecrübeli teknik adam Premier Lig'de kalmaları durumunda öncelikli hedeflerinin Okay Yokuşlu'yu takımda tutmak olduğunu söyledi. Diagne'nin de performansına değinen 66 yaşındaki çalıştırıcı, "Mbaye'ye sahibiz ve özellikle iyi. 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi mücadele ediyor. Ondan memnunum" açıklamasında bulundu.

"Gelecek sezon daha iyi olacaklar"

Sam Allardyce, Ocak ayında yurt dışından oyuncu transfer etmenin riskli olduğunu ancak bu dönemde yaptığı transferlerde başarılı olduğunu sözlerine ekledi. Allardyce ayrıca, devre arası transfer döneminde kadroya katılan oyuncuların alışma sürecinin bazen uzun sürdüğünü Okay ve Diagne'nin gelecek sezon daha iyi bir performans sergileyeceğini dile getirdi.







