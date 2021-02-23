Salzburg Stadı'nın adı nedir?

Avusturya liginde mücadele eden Salzburg takımı da bu takımlardan birisidir. Salzburg takımının mücadele ettiği stadın adı Red Bull Arena Salzburg şeklindedir. Salzburg takımı bu statta maçlarını oynamaktadır. 2003 yılında kurulan bu stat 2007 yılında tadilat edilmiştir. Bu tadilat sonucunda stat daha kullanışlı hale gelmiştir. Bu durumdan Salzburg seyircisi son derece memnun kalmıştır.

Salzburg Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Salzburg takımı Avusturya liginde mücadele eden büyük takımlardan birisidir. Oldukça fazla seyircisi vardır. O yüzden Salzburg'un kullandığı stat olan Red Bull Arena Salzburg stadının kapasitesi 30.188 kişidir. Bu kapasite Salzburg takımının seyircisi için ideal bir kapasitedir. Red Bull Arena Salzburg stadının kuruluş yılı ise 2003 yılıdır. Statta yaklaşık olarak 20 adet loca bulunmaktadır. Daha rahat maç izlemek isteyenler bu localardan maçı takip edebilmektedir.

Avusturya liginde yer alan ve büyük takımlardan birisi olan Salzburg takımı maçlarını oynamak için Red Bull Arena Salzburg stadını kullanmaktadır. Ev sahibi olarak maçlarına Red Bull Arena Salzburg stadında çıkan Salzburg takımı birçok başarılı sezona imza atmayı başarmıştır.

Red Bull Arena Salzburg stadı doğal bir çimden oluşmuştur. Ayrıca çim ısıtma özelliği bulunmaktadır. Bakımları aksatılmayan bu statın zemini futbol oynamak için ideal statlardan birisi olmuştur.