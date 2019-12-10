Salzburg - Liverpool maç sonucu: 0 - 2

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, yükselen değer Salzburg deplasmanındaydı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 57. dakikasında iki eski Salzburg'ludan Sadio Mane asisti yaptı, Naby Keita ise golü attı ve Liverpool 1-0 öne geçti. Bu golden bir dakika sonra ise Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Liverpool 2 dakikada gelen 2 golle 3 puana ulaştı ve 13 puanla grup lideri olarak adını ikinci tura yazdırdı.

7 puanda kalan Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın 11'leri

Salzburg: Stankovic, Onguene, Hwang, Szoboslai, Junuzovic, Ulmer, Minamino, Wöber, Kristensen, Mwepu, Haaland

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.



