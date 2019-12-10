İddaa programında Şampiyonlar Ligi maçlarının ön plana çıktığı Salı gününün sonucu en fazla beklenen maçında Salzburg, Liverpool’u ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Ligde aldığı iki beraberliğin ardından evinde Swarovski Tirol karşısında 5 gollü bir galibiyet aldı ve Avusturya’da zirvede yer alıyorlar. Genk deplasmanında kazandıktan sonra üst tur şansını sürdüren Salzburg, Napoli’nin evinde Genk’i yeneceği varsayılırsa, gruptaki ilk maçta 4-3 kaybettiği Liverpool’u 2 gol farkla yenebilirse grubu ilk ikide tamamlayacaklar. Ev sahibinde Bernede’nin sakatlığı sürüyor.

Gruptaki son maçında evinde Napoli ile berabere kalan Liverpool, Avusturya deplasmanında berabere kalır veya Napoli, Genk’e kaybederse üst turu çıkmayı başaracak. Premier Lig’de neredeyse mükemmel bir performans zirvede yer alıyorlar. Konuk ekipte Joel Matip, Fabinho ve Lallana sakatlıkları nedeniyle yoklar.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Liverpool, Devler Ligi gruplarında oynadığı son 11 dış saha maçının sadece 2’sini kazanabildi.

• Salzburg, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 20 maçın sadece birini kaybetti.

• Salzburg’un grupta oynadığı son 5 maçta da karşılıklı goller atıldı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Liverpool’un maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %33’ü konuk ekibin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %14’ü maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Bu mücadelenin sonucu grubun şeklini belirleyecek. Salzburg, dizginleri elinde tutamayan rakipler karşısında kolay gidebilen bir takım. İngiltere’deki mücadelede 3 gol bulmaları ciddi bir rakip olduklarını gösteriyor. Liverpool, rakibin oyununa ayak uyduracak kalitede ve ofansif oyun tercihlerinde daha çok tecrübeli alternatiflere sahip. İngiltere’deki 4-3’lük skorun bir benzerini Avusturya’da görmemiz mümkün. Riskli olan taraf bahislerinin dışına çıkarak doğru tercihleri bulabiliriz. Bu anlamda gol bahisleri ön plana çıkıyor. Öncelikli tercihim ilk maçta olduğu gibi 3,5 gol üstü bahsi olacak. Liverpool’da Fabinho, Matip ve Clyne, Salzburg’da Walke, Farkas, Koita ve Bernede, sakat olan isimler.