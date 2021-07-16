Güreşler, Batıpark Spor Kompleksi'ndeki çim sahada gerçekleştirildi. Minik-Yıldız ve Gençler-Büyükler Kategorilerinde 13'er sıklette düzenlenen güreş festivaline aralarında Azerbaycan ve Gürcistan'ın da bulunduğu 439 sporcu katıldı. Çekişmeleri güreşlere sahne olan festivalin başpehlivanı rakibi Salim Ercan'ı yenen Abuzer Gülhan oldu. Festival sonunda düzenlenen törenle dereceye giren güreşçilerin madalyaları Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Güreş festivalini değerlendiren Hakan Kazancı, 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek şunları söyledi:

"Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak, Kahramanmaraş'ta güreş camiasında çok başarılı sonuçlara imza atmış bir ailenin oğlu, bizim güreşçimiz ve aynı zamanda federasyonumuzun asbaşkanı olan Şahin Hopur tarafından ve valimizin, belediye başkanlarımızın yardımıyla bu organizasyon düzenlendi. Bugün burada 439 tane lisanslı sporcu güreşti. Uluslararası boyutu da var. Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan katılan yaklaşık 10'a yakın bir sporcumuz var. Ama malum bizim ülkemizde düzenlenen bir organizasyon. Çok şükür kazasız, belasız bir şekilde atlattık. Bunu inşallah geleneksel olarak devamlılığını sağlamak için federasyon olarak ve akabinde Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak her zaman bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz."

DHA