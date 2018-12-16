Samsun’da Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya 107 kulüpten 14’ü engelli, 379’u kadın olmak üzere 876 sporcu katıldı.

Organizasyonda, klasik yay takım müsabakaları sonunda erkeklerde Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci oldu.

Makaralı yay takım müsabakaları sonunda ise erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Bireysel klasik yay erkeklerde Mehmet Doğramacı, kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, bireysel makaralı yay erkeklerde Arman Javanshir, kadınlarda ise Büşra Nur Gürlek ilk sırayı aldı.

AA