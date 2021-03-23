Salon hokeyinde play-off heyecanı

ALANYA, (DHA)- TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar ve Erkekler Salon Hokeyi 2. Lig Play-Off maçları Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Kadın müsabakalarında Cavidil Spor Kulübü Derneği, Erdoğdu Spor Kulübü Derneği, Gençlik Merkezi Spor Kulübü Derneği, Nizip Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği, Kozlu Hokey Spor Kulübü Derneği, Denizli Anadolu Pars Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği, Tempo 80 Spor Kulübü Derneği takımları mücadele ediyor.

Erkeklerde Adıyaman Ali Ege S.K. Derneği, Denizgücü Kulübü Derneği, İl Özel İdaresi S.K. Derneği, Pursaklar Belediye S.K. Derneği, Diyarbakır Hokey Gençlik S.K. Derneği, Kozlu Hokey S.K. Derneği, Of Hokey S.K. Derneği, Trabzon Çim Hokeyi S. K. Derneği, Kartepe Belediyespor Kulübü Derneği, Nizip Spor Lisesi S.K. Derneği, Trabzon Herkes İçin S.K. Derneği takımları yer alıyor. 4 gün boyunca devam edecek olan turnuvanın üçüncülük maçı 26 Mart Cuma günü saat 13.00'te yapılacak, final maçı saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Final maçının ardından ödül töreni düzenlenecek.

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