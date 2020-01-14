Salon Hokeyi Milli Takımı İsviçre’ye uğurlandı

Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri öncesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi’nde kamp yapan milli takım oyuncuları, 17 Ocak’ta başlayacak şampiyona için İsviçre’ye uğurlandı. Kentten ayrılmadan önce sporcuları ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, Salon Hokeyi Milli Takımı’na karşılaşmalarda başarılar diledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sporcularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Valimiz ve şehrimizin ileri gelenleri ile sporcularımıza kamplarının son gününde destek vermek istedik. İsviçre’de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda Salon Hokeyi Milli Takımı sporcularımıza ve teknik ekibimize gönülden başarılar diliyorum. Yoğun bir kamp dönemi geçiren sporcularımızın en iyi sonuçla ülkemize döneceklerine inancım tamdır."

Ziyarette, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur da hazır bulundu.

AA