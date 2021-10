Ürgüp Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, dünyanın çeşitli yerlerinden misafirleri ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başarılı bir organizasyon olacağını aktaran Maraşlı, "Gerekli güvenlik çalışmalarımızı yaptık. Şu anda baktığımız zaman 16-17 Ekim’de birçok otelde sırf bu yarış için gelen misafirlerimiz var. Ekim ayında bir turizm hareketliliğine de sebep olacak." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de göreve geldiği günden bugüne ilçedeki turizm çeşitliliğini artırmak için çaba gösterdiklerini anlatarak, "3 yıldır festival turizmini, öğrenci turizmini önemsediğimiz gibi aynı zamanda da olmazsa olmazımız dediğimiz spor turizmine çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Sporcular ve aileleriyle yaklaşık 5 bin misafire ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Aktürk, "Böyle bir organizasyonun her yıl Kapadokya’da olmasından dolayı emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kendinden emin, bölgeye prestij katacak, tanıtıma katkı sunacak her türlü organizasyona da her zaman kapılarımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney ise katılımcıların 119, 63 ve 38 kilometrelik üç farklı etapta yarışacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl pandemiden dolayı yarışları yapmadık ama bu yıl heyecanla başlıyoruz. 2019’da 2 bin 700 kişilik kayıtlı vardı. Bugün kayıtlar sona eriyor. Yaklaşık 2 bin 500 civarında kayıtlımız var. Pandemiye rağmen bu ilgi bizi mutlu ediyor. Katılımcıların yüzde 45’i yabancı. Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, kendi kategorisinde dünyanın en büyük 20 yarışından birisi, o sebeple ilgi de çok fazla."

AA