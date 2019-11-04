Salihli’nin Sultanları 5. sette kaybetti

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı 5. hafta maçında grup lideri Sakarya Voleybola 5. sette 3-2 yenildi.

04 Kasım 2019, Pazartesi 10:47
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Salihli’nin Sultanları 5. sette kaybetti

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli’nin Sultanları, Sakarya Voleybol ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk setini konuk takım 20-25 kazandı. Taraftarlarının desteğiyle 2. ve 3. seti 25-20 ve 25-23 alan Yeşil-beyazlılar, 2-1 öne geçti. Sakarya Voleybol, 4. seti 14-25 alınca maçta durum eşitlendi ve maç 5. sete uzadı. Uzatma setini 15-17 alan konuk ekip Sakarya Voleybol sahadan 2-3 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Salihli Belediyespor, aldığı bir puanla 6 puana yükselirken Sakarya Voleybol ise 14 puanla grupta liderliğini sürdürdü.

Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak.

İHA

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