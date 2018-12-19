Salihli Belediyespor’un ilk yarı karnesi kötü

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Salihli Belediyespor ilk yarıda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını sekizinci sırada tamamlayarak taraftarlarına hayal kırıklığına uğrattı.

Sezona şampiyonluk ve 3.Lig hedefi ile başlayan Salihli Belediyespor, ilk yarıda beklenilen performansı gösteremedi. Lige Urganlıspor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, 2.haftada deplasmanda Altınova Belediyespor’u yendikten sonra 3.haftada kendi sahasında Ödemiş Belediyespor ile berabere kaldı. 4.haftada Gülbahçespor’a yenilerek ilk mağlubiyetini alan Yeşil-beyazlı ekip, kendi sahasında oynadığı önemli maçta Somaspor’a yenildi. Ayvalıkgücü Belediyespor’a deplasmanda yenerek umutlanan Salihli Belediyespor, Orhangazi Belediyespor’dan ummadığı darbe aldı. İzmirspor’a yenilen, Yalova Kadıköy ile berabere kalan Yeşil-beyazlı ekip, 1 haftalık bay takımın ardından Çiğli Belediyespor ve Yıldırım Belediyespor’a yenildi. Yeşil-beyazlı ekip, ilk yarının son maçında Burhaniye Belediyespor’u yenerek, devreye mağlubiyetle kapattı.

Oynadığı 13 maçta kendi sahasında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan ise 3 galibiyet elde etti. Kendi sahasında 5 puan toplayan Salihli Belediyespor, deplasmanda ise 9 puan topladı. İlk yarıda rakip fileleri 20 kez havalandıran Yeşil-beyazlı ekip, kendi kalesinde ise 23 gol gördü.

Ligin 5.haftasında kendi sahasında Somaspor’a yenilmesinin ardından Salihli Belediyespor’da Teknik Direktör Ozan Dombaz ile yollar ayrılırken, yerine Zeki Erguvan getirildi. Ayrıca takıma büyük umutlarla getirilen Nijerya uyruklu İngiliz futbolcu Sadık Olanıyı Salisu Balarabe,Aydın Kuzu ve Şahin Fırat ile yollar ligin 9.haftasında yollar ayrıldı.

Öte yandan sezonun ilk 2 maçını Sart Stadı’nda oynayan Salihli Belediyespor, diğer iç saha maçlarını zemini yenilenen Ramiz Turan Stadı’nda oynadı. Ancak, Yeşil-beyazlı ekip, zemini yenilenen statta galibiyet ile tanışamazken, sadece 2 beraberlik elde etti. İlk yarıyı 14 puanla 8.sırada tamamlayan Salihli Belediyespor, verilen 1 aylık devre arasını en iyi şekilde değerlendirip, ilk yarıda kaybettikleri puanları, ikinci yarıda elde etmek istiyor.

İHA