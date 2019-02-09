Salihli Belediyespor galibiyet istiyor

Geçtiğimiz hafta Ödemiş deplasmanından eli boş dönen Salihli Belediyespor, yarın kendi sahasında konuk edeceği Gülbahçespor’u yenerek, 6. galibiyetini almak istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. grupta mücadele eden Salihli Belediyespor ligin 17. haftasında yarın Bursa ekiplerinden Gülbahçespor’u konuk edecek. Saat 14.00'da Ramiz Turan Stadında oynanacak olan karşılaşmayı Emre Can Tatlıyer, Adil Yalçındağ ve Eren Şahin yönetecek. Karşılaşma öncesi ev sahibi Salihli Belediyespor 18 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip Gülbahçespor ise 31 puanla 3.sırada yer alıyor.

Tüm taraftarları maça davet eden Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Zeki Erguvan, kendi sahalarında oynayacakları Gülbahçespor karşılaşmasını taraftar desteğiyle kayıpsız kapatmak istediklerini ifade etti. Erguvan “Bu maçta çok dikkatli oynayıp, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalacağız. Taraftarımızın da güçlü desteği ile sahadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

İHA