Salihamidzic ve Perisic'ten Bayern Basketball'a destek

Bayern Münih'in futbol takımında sportif direktör olarak görev yapan Hasan Salihamidzic ve yıldız futbolcu Ivan Perisic, EuroLeague'deki ilk maçında basketbol takımlarını yalnız bırakmadılar.

04 Ekim 2019, Cuma 01:43
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Salihamidzic ve Perisic'ten Bayern Basketball'a destek

Turkish Airlines EuroLeague'de Alman ekibi Bayern Münih, sezonu AX Armani Exchange Olimpia Milan maçıyla açtı. 

Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmadan 78-64'lük rahat bir galibiyetle ayrılırken taraftarlarından da büyük destek gördü. 

Taraftarların yanı sıra futbol takımının önemli isimleri de Bayern Basketball'u yalnız bırakmadılar. 

Bayern Münih'te uzun yıllar forma giydikten sonra sportif direktörlük görevini yürüten Hasan Salihamidzic ve Bayern kadrosunda yer alan Hırvat yıldız Ivan Perisic, basketbol takımlarının maçını salonda taraftarlarla birlikte takip etti. 

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