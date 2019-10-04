Turkish Airlines EuroLeague'de Alman ekibi Bayern Münih, sezonu AX Armani Exchange Olimpia Milan maçıyla açtı.
Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmadan 78-64'lük rahat bir galibiyetle ayrılırken taraftarlarından da büyük destek gördü.
Taraftarların yanı sıra futbol takımının önemli isimleri de Bayern Basketball'u yalnız bırakmadılar.
Bayern Münih'te uzun yıllar forma giydikten sonra sportif direktörlük görevini yürüten Hasan Salihamidzic ve Bayern kadrosunda yer alan Hırvat yıldız Ivan Perisic, basketbol takımlarının maçını salonda taraftarlarla birlikte takip etti.
https://twitter.com/EuroLeague/status/1179834117669736449